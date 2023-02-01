"فرح" مستمرّة... إليكم الطّقس في الأيام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،غائما جزئيا مع درجات حرارة صباحية متدنية وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1100 متر ورياح ناشطة، ويتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.



وجاء في النشرة:



الحال العامة: يستمر تأثير العاصفة "فرح" على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ترافقها أمطار وثلوج غزيرة ورياح قطبية باردة تشتد سرعتها لحدود الـ90 كلم/س تبلغ ذروتها اليوم الاربعاء، ويخف تأثيرها نسبيا يوم غد الخميس وتعود لتشتد تدريجيا بدءا من ظهر الجمعة.

تحذير: من تطاير اللوحات الإعلانية والواح الطاقة الشمسية وتشكل السيول وسلوك الطرق الجبلية.



الطقس المتوقع:



الأربعاء: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود 4 درجات، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل لحدود الـ 90 كلم/س، تزيد من خطر تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية و يرتفع معها موج البحر ليتخطى 4 أمتار. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر نهارا وما دون في الداخل، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة لتلامس حدود الـ 900 متر في الشمال والداخل. يحذر من تشكل السيول بدءا من الظهر بسبب غزارة الأمطار، كما يرجى توخي الحذر خلال سلوك الطرق الجبلية خلال الليل وفجر الخميس بسبب تراكم الثلوج.



الخميس: غائم جزئيا مع درجات حرارة صباحية متدنية وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1100 متر ورياح ناشطة، ويتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.



الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتشكل الجليد في الداخل فجرا بسبب درجات الحرارة المتدنية، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار، وتهطل أمطار متفرقة تشتد ليلا مترافقة برياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 50كم/س واحتمال حدوث برق ورعد. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتصل الى الـ 1200متر.



السبت: غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وأمطار غزيرة متفرقة نهارا مع درجات حرارة متدنية تؤدي الى تساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1000متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية، كما تنشط الرياح لتصل لحدود الـ 60 كم/س بخاصة شمال البلاد، تخف حدة الأمطار والثلوج ليلا لتعود حدتها بدءا من صباح الأحد.