قرارٌ جديد لوزير المالية

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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً حدد بموجبه القيمة الفعلية للرواتب التي تدفع للدبلوماسيين المعينين في البعثات اللبنانية في الخارج.



وجاء في مادته الأولى: يُحدد هذا القرار القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب التي تُدفع للدبلوماسيين المعيّنين في البعثات اللبنانية في الخارج، من أجل احتساب الضريبة على تلك الرواتب.



وفي مادته الثانية: تحتسب الرواتب وفقاً لما يلي:

- عن الفترات التي تسبق تاريخ 15/11/2022 على أساس سعر صرف 8.000 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد.



- عن الفترة ابتداءً من تاريخ 15/11/2022 على أساس سعر صرف 15.000 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد.



وفي مادته الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويُعمل به فور نشره.