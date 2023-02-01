الأبيض يُحدّد الهدف من "الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي"

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أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، أنّ "الهدف من الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي رؤية 2030 هو بسبب تضاءل تدفق المساعدات".



وفي حديث عبر "صوت لبنان 100.5"، أشار الأبيض إلى أنّه "يهدف على حصول الجميع على رعاية صحية".



وأضاف، "الرعاية الصحية الاولية هي حجر الاساس بنظام الصحي في المستقبل".

وتابع، "مراكز الرعاية بحاجة الى دعم على عدة مستويات لذلك تهدف الاستراتجية الى تنظيم كيفية صرف الاموال التي تأتي من الخارج".



وأكمل، "جزء من الاستراتيجة هو التحوّل الرقمي".



وقال الأبيض: "بعد قيامنا بمكننة دخول المستلزمات لدينا 3 شركات تحولت الى النيابة العامة وشركات".



وأعلن أنّ "نتيجة نظام التتبع استطعنا ضبط موضوع الادوية".



ونصح بأن "تكون هناك استراتيجية وتحوّل رقمي بكل القطاع".



وزاد، "يجب أن يكون هناك تتبع لكل الادوية في الصيدليات لمصلحة الجميع".



وختم الأبيض، "الصيادلة الذي يخالفون يجب احالتهم الى وزارة الصحة الجهة المخولة لإقفال الصيدليات وأخذ الاجراءات بحقهم".



وبدوره أعلن نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، انّ "النقابة تقوم بحملة تفتيش على الصيدليات".



وأضاف، "معظم الصيدليات تعمل وفق تعليمات وزير الصحة ويسلمون الادوية وفي المؤشر وهم الاكثر التزاماً بالقوانين الصادرة عن الوزارة".