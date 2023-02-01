ليس هناك من نور يلوح في النفق حتى الآن!

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أكّدت اوساط قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”الجمهورية”، انّه لم يعد في وارد الدعوة إلى جلسات تجريبية او غير جدّية لانتخاب رئيس الجمهورية، موضحة انّ رئيس المجلس النيابي “بات يربط الدعوة إلى أي جلسة جديدة بظهور مؤشرات إيجابية توحي بإمكان الاقتراب من إتمام الولادة الرئاسية”. وأشارت إلى “انّ الأمور لا تزال في نطاق الجعجعة بلا طحين، وليس هناك من نور يلوح في النفق حتى الآن”. ولفتت إلى انّ بري “مقتنع بأنّه ولو حصلت تمايزات مع رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط احياناً فإننا نعود ونلتقي في المفاصل الأساسية”.