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أكدت مصادر دبلوماسية على صلة مع الإيرانيين أن طهران لا تزال ترفض عروض التدخل في الإستحقاق الرئاسي ولا تقبل بأي بازار يتعلق به، وهي تعتبر أن ليس هناك من موجب لتحضر في تفاصيله، وأن "حزب الله" بما يمثله من موقع داخلي وازِن هو المعني باتخاذ القرار المناسب على هذا الصعيد إنطلاقًا من تقديره لمتطلبات المصلحة اللبنانية.



وأوضحت المصادر لصحيفة "الجمهورية" أنه عندما طلب من أحد المسؤولين الإيرانيين إبداء رأيه في التنافس بين خياري رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون على رئاسة الجمهورية، أجاب: "هذا ليس شأننا نحن، إسألوا حزب الله".