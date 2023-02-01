العاصفة "فرح" تشتدّ... إليكم حال الطرقات الجبلية اليوم

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يسيطر عل لبنان منخفض جوي علوي متمركز فوق البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتحول إلى عاصفة أطلقت عليها مصلحة الأرصاد الجوية Farah (فرح ) مع اشتداد في سرعة الرياح لحدود الـ90 كلم/س، ينحسر تدريجيًا الخميس ليتجدد ويشتد مع تسرب كتل قطبية باردة مساء الجمعة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.



وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يكون الطقس اليوم غائمًا مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، حيث يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية".



وأفادت غرفة التحكم المروري في تغريدةٍ على حسابها عبر "تويتر" صباح اليوم الأربعاء، بأنّ "طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية".