عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 شباط 2023

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الأخبار: «التحفة الديموقراطية» تتهشّم: إسرائيل تُصارع نفسها

جنبلاط يقترح اليرزة بدلاً من ثنائي زغرتا







الديار: البطاركة يناقشون اليوم الملف الرئاسي في بكركي بحثاً عن مَخرج ملائم ينهي الشغور

الحراك الجنبلاطي من الصرح الى عين التينة : لن نبقى في دوامة الورقة البيضاء...

بدء العمل برفع سعر الصرف من 1507 الى 15000 ليرة... وأساتذة الخاص يُصعّدون

نداء الوطن: جنبلاط يتواصل مع الفاتيكان ويرفض القفز فوق المسيحيين في انتخاب الرئيس

"الثنائي" يَجرُد أصوات فرنجية ويطوِّق قائد الجيش بـ"التعديل الدستوري"!

النهار: قمّة بكركي المسيحية تطلق تحذيرات "مدوّية"... جنبلاط لـ"النهار": أنقب عن الرئيس بقواسم مشتركة



اللواء: أخطر كلام شيعي عن باسيل: أظهر أسوأ ما عنده في لحظة تاريخية صعبة!

برّي وجنبلاط: لا ورقة بيضاء ونعم للتوافق... وتقلبات جديدة للدولار والأسعار

البناء: إيران تنضم الى الثلاثية الروسية التركية السورية تمهيدا لحل أمني سياسي يشمل إدلب والفرات جنبلاط بين بكركي وعين التينة لاستكشاف الفرص الرئاسية والسير بين نقاط التوافق الدولار رسميا ب 15000 ليرة من اليوم …ما يستدعي زيادة الأجور 10 مرات



الجمهورية: شباط لبّاط رئاسيًا وقضائيًا

جنبلاط نحاول إختراق الحواجز



l"orient le jour: Avant la réunion de Paris, Joumblatt saisit le momentum