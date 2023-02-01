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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 1 شباط 2023

1
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مرجع سياسي إن القول بأن الرئيس المطلوب يجب أن يستطيع النجاح في الوقت نفسه بتصحيح علاقات لبنان بكل من سورية والسعودية، حيث ملف النازحين والحدود البحرية الشمالية من جهة والعلاقات الاقتصادية والمالية، من جهة مقابلة يعني أن اسم الرئيس يجب أن يولد في قلب تفاهم سوري سعودي.


كواليس

قرأ مصدر خليجي بإعلان انضمام إيران إلى الثلاثي الروسي التركي السوري في ملف العلاقة التركية السورية ووضع شمال سورية، يعني أن تركيا حسمت أمر تسريع تغيير سياستها في سورية، وأن الأميركي يواجه تغييراً لا يستطيع تجاهل تداعياته على وجوده العسكري ومستقبل الجماعات الكردية التي يدعمها.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يردّد وزير خدماتي أنه في حيرة من أمره، وهو يتابع اتصالاته مع سفيرة دولة كبرى حول الوعود أو الاتفاقيات المتعلقة بدعم إعادة التغذية بالكهرباء الى لبنان.


غمز
خلال أسبوع من تاريخه، يعيد المصرف المركزي النظر بتسعيرة صيرفة، لجهة تضييق الهوة مع تسعيرة السوق السوداء..


لغز
رشت مادة فحمية على شكل غيوم داكنة فوق بعض قرى كسروان، من دون معرفة الهدف أو الجهات التي أقدمت على ذلك؟

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

عُلم أنّ باخرة قمح رست في مرفأ بيروت آتية من أوروبا الشرقية، وبعد فحص عيّنات، تبيّن أنّ ما تحمله غير مطابق للمواصفات وغير صالح للإستهلاك.

 

خرج أحد الوزراء بانطباع أنّ المرجع الروحي الذي التقاه وهو معروف بدبلوماسيّته، بات حازماً وصاحب مواقف متشدّدة.

 

شكا ديبلوماسي غربي من سوء التنسيق بين الوزارات في الملفات المشتركة ملاحظاً التباعد بين الوزراء.

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