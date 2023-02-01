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الديار: التقدمي: ترشيح معوض لن يصل الى درب مفتو...كذلك الامر بالنسبة الى فرنجية

1
FEBRUARY
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

زار مساء امس رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، والوزير السابق غازي العريضي عين التينة، للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد اللقاء تحدث جنبلاط «عن ضرورة اختراق بعض الحواجز، للوصول إلى توافق يعطينا أملا في انتخاب رئيس، لأننا لا نستطيع أن نبقى في دوامة الورقة البيضاء، وهذا رأي مشترك مع الرئيس بري، لافتاً الى شيء مخيف هو انهيار الليرة اللبنانية في كل لحظة، ورأى بأنّ الهندسات المالية التي يجريها مصرف لبنان لا تنفع، اذا لم يحصل اصلاح حقيقي، من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وتبنيّ قسم مشروع البنك الدولي على الأقل.

وفي سياق متصل، لفتت مصادر مسؤولة في الحزب «الاشتراكي» لـ» الديار» ليلاً، رداً على سؤال حول المضيّ بدعم النائب المرشح الى الرئاسة ميشال معوض، فيما وضع جنبلاط ثلاثة اسماء رئاسية خلال اجتماعه مع وفد من حزب الله، فاشارت الى انّ ترشيح النائب معوض وعلى ما يبدو لن يصل الى درب مفتوح وهو يعلم ذلك، كذلك الامر بالنسبة الى المرشح سليمان فرنجية، الذي يعتبره البعض مرشح تحدٍّ، فيما الوضع لا يحتمل المزيد من المناكفات، لذا لا بد من إنتخاب مرشح توافقي مقبول من اغلبية الافرقاء.

 

الديار
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