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خاص- ارتياح نيابي لأداء وزير الدفاع.. وهذا ما قاله في المجلس

31
JANUARY
2023
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كشفت مصادر نيابية ان وزير الدفاع الوطني موريس سليم قدّم في جلسة لجنة الدفاع والداخلية والبلديات التي كانت مخصصة لمناقشته في شؤون الوزارة ووضع المؤسسة العسكرية، مداخلة على قدر عال من المهنية والمسؤولية، وأظهرت أنه في كل قراراته واجراءته ملتزم بالقانون التزاما كاملا لا لبس فيه، ويتصرف في الوقت عينه على أن الجيش وقائده أيقونة.
ولفتت الى أن النواب الذين شاركوا في اجتماع اللجنة خرجوا مرتاحين الى عمل سليم على رأس وزارة الدفاع، خصوصا أنه قدّم عرضا موثقا ومقنعا لما حصل أخيرا، وتعامل مع المجريات بحرفية وبما يحفظ المؤسسة العسكرية، متجاوزا ما لحق به من اساءات شخصية وتجاوزات بحق فريق عمله.

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