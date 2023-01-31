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وزارة الداخلية تعلن جهوز القوائم الانتخابية الأوليّة

31
JANUARY
2023
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أعلنت وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية، في بيان، "جهوز القوائم الانتخابية الأوليّة، عملًا بالمواد 32 و33 و34 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، حيث تم ارسال أقراص مدمجة تحتوي نسخًا عنها إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والأقضية وإلى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلًا للتنقيح النهائي".

وأضافت "لذلك، يُدعى الناخبون المقيمون وغير المقيمين إلى الاطلاع عليها اعتبارًا من الأول من شباط 2022 على الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb أو على نسخ القوائم الانتخابية الأولية الموجودة في مراكز المحافظات والأقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، وكذلك على الخط الساخن في وزارة الداخلية والبلديات رقم 1766".

ولفتت إلى أنّه "يُطلب من كل ذي مصلحة أن يتقدّم اعتبارًا من الأول من شباط 2022 ولغاية الأول من آذار 2023 ضمنًا إلى لجنة القيد المختصة مباشرة بالنسبة للمقيمين أو إلى السفارة أو القنصلية المعنية بالنسبة لغير المقيمين، بطلب يرمي إلى تصحيح أي خلل بقيده في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع خطأ في اسمه أو لأي سبب آخر، علمًا أنّ المديرية العامة للأحوال الشخصية قد أصدرت أقراصًا مدمجة تحتوي القوائم الانتخابية الأولية لكل دائرة انتخابية، ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء بدل يساوي 300,00 ل.ل فقط".

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