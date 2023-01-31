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الجيش اللبناني يدعو الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الإسرائيلي

31
JANUARY
2023
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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانٌ جاء فيه, "بتاريخ 31 / 1 /2023، عقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء أرولدو لاثارو، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوّة الأمم المتحدة العميد منير شحاده، وذلك ضمن إجراءات مشددة من وباء الكورونا".

وقد تطرّق الجانب اللبناني في بداية الاجتماع إلى, "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتي تحصل يومياً، وحمّل "العدو" مسؤولية النتائج التي تترتّب عن هذه الاعتداءات".

ودعا الجيش الأمم المتحدة إلى, "ممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية".
وأدان الجانب اللبناني, "انتهاكات"العدو" المستمرّة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً"، وأكّد على, "التزام لبنان بالقرارات الأممية لا سيما القرار 1701 وكافة مندرجاته".


وشدّد على, "ضرورة انسحاب "العدو" الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وخراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدد العمراني لبلدة الغجر، والمناطق التي يتحفظ فيها لبنان على الخط الأزرق (13 منطقة)، والمناطق التي يوجد فيها خرق دائم للخط الأزرق (17 منطقة)".

وأكّد الجانب اللبناني على, "ضرورة إزالة الشريط الشائك الذي وضعه العدو الإسرائيلي حديثاً في المنطقة التي يتحفظ فيها لبنان على الخط الأزرق في العديسة".

كما وشدّد على, "وجوب إزالة السياج الذي وضعه "العدو" الإسرائيلي على تلة رأس الناقورة شمال الخط الأزرق، كما الحائط الإسمنتي المشيَّد على المدخل الشمالي لنفق سكة الحديد في المنطقة المذكورة بين لبنان وفلسطين المحتلة".

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