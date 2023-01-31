إنهيار الليرة "مخيف"... جنبلاط: الهندسات المالية لا تنفع!

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أشار رئيس الحزب التقدمي الإشراكي وليد جنبلاط إلى أن, "نحاول اختراق بعض الحواجز السياسية للوصول إلى توافق يعطينا أملاً لانتخاب رئيس".



ولفت إلى أنه, "لا نستطيع أن نبقى في هذه الدوامة بأن نذهب كل أسبوع ونُصوّت بورقة بيضاء وسواها وفي الوقت نفسه ربما البعض له حسابات جيواستراتيجية".



وأضاف جنبلاط بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة, "إنهيار الليرة مخيف والهندسات المالية التي يُجريها البنك المركزي لا تنفع من دون إجراء إصلاحات تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية".

وتابع, "ناقشنا مع الرئيس برّي ملف التربية وتحدثنا عن الكهرباء التي لا يُمكن أن تنجح من دون إصلاح".