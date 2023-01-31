living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش يقيم حفلا بمناسبة انتهاء أعمال مشروع إنشاء مركز إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات في منطقة الشمال

31
JANUARY
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقامت مديرية التعاون العسكري- المدني (CIMIC) حفلاً بمناسبة انتهاء أعمال مشروع إنشاء مركز إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات، وهو الأول من نوعه في منطقة الشمال ويُعتبر إنشاؤه خطوة متقدمة في سياق الجهود التي يقوم بها الجيش لمحاربة آفة المخدرات ومنع تفاقمها في المجتمع اللبناني. أنشئ المركز بالتعاون بين المملكة الهولندية ومديرية التعاون العسكري - المدني (CIMIC) في الجيش اللبناني، وذلك في مركز طرابلس الصحي الاجتماعي.

وقد حضر الاحتفال سفير المملكة الهولندية في لبنان السيد Hans Peter van der Woude، ومسيّر أعمال المديرية العقيد الركن إياد العلم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب عدد من رؤساء المجالس البلدية، والشخصيات الروحية، وفعاليات المنطقة.

وألقى السفير الهولندي كلمة بالمناسبة أعرب فيها عن شكره وامتنانه للشراكة بين المملكة الهولندية ومديرية التعاون العسكري - المدني في الجيش اللبناني، التي تجسد علاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والهولندي.

كما ألقى العقيد الركن العلم كلمة جاء فيها "وضعت المؤسسة العسكرية في طليعة أهدافها مكافحة انتشار المواد المخدرة بمختلف أنواعها، سواء على المستوى الأمني من خلال ملاحقة التجار والمروّجين وتوقيفهم وإحالة المتعاطين إلى المراكز المختصة، أو على مستوى التوعية الإعلامية، وذلك انطلاقًا من واجبها الوطني في الدفاع عن لبنان وأهله ضدّ جميع الأخطار مهما كانت التضحيات والصعوبات".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout