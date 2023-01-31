الجيش يقيم حفلا بمناسبة انتهاء أعمال مشروع إنشاء مركز إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات في منطقة الشمال

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أقامت مديرية التعاون العسكري- المدني (CIMIC) حفلاً بمناسبة انتهاء أعمال مشروع إنشاء مركز إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات، وهو الأول من نوعه في منطقة الشمال ويُعتبر إنشاؤه خطوة متقدمة في سياق الجهود التي يقوم بها الجيش لمحاربة آفة المخدرات ومنع تفاقمها في المجتمع اللبناني. أنشئ المركز بالتعاون بين المملكة الهولندية ومديرية التعاون العسكري - المدني (CIMIC) في الجيش اللبناني، وذلك في مركز طرابلس الصحي الاجتماعي.

وقد حضر الاحتفال سفير المملكة الهولندية في لبنان السيد Hans Peter van der Woude، ومسيّر أعمال المديرية العقيد الركن إياد العلم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب عدد من رؤساء المجالس البلدية، والشخصيات الروحية، وفعاليات المنطقة.

وألقى السفير الهولندي كلمة بالمناسبة أعرب فيها عن شكره وامتنانه للشراكة بين المملكة الهولندية ومديرية التعاون العسكري - المدني في الجيش اللبناني، التي تجسد علاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والهولندي.

كما ألقى العقيد الركن العلم كلمة جاء فيها "وضعت المؤسسة العسكرية في طليعة أهدافها مكافحة انتشار المواد المخدرة بمختلف أنواعها، سواء على المستوى الأمني من خلال ملاحقة التجار والمروّجين وتوقيفهم وإحالة المتعاطين إلى المراكز المختصة، أو على مستوى التوعية الإعلامية، وذلك انطلاقًا من واجبها الوطني في الدفاع عن لبنان وأهله ضدّ جميع الأخطار مهما كانت التضحيات والصعوبات".