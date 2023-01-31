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بري عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية مع تكتل الإعتدال الوطني ، واستقبل السفير الإيراني و عكر

31
JANUARY
2023
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استقبل رئيس مجلس النواب الإستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من تكتل الإعتدال الوطني ضم النواب وليد البعريني ، سجيع عطية ، أحمد الخير ، محمد سليمان وأحمد رستم ، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لا سيما إستحقاق رئاسة الجمهورية وشؤوناً مطلبية وإنمائية .

وبعد اللقاء تحدث النائب وليد البعريني قائلاً : كانت زيارتنا الى دولة الرئيس تتضمن عدة أمور إنمائية، إجتماعية وبلا شك سياسية وأهمها موضوع رئاسة الجمهورية، هذا الموضوع بلا شك اخذ حيزاً كبيراً من الحوار أهمه انه مهما "شرقت الامور أو غربت" فأن الحوار سيد الموقف وإن حصل تنافس سيكون تنافساً ضمن البلد وضمن كل المكونات وكل اللذين يرغبون بالترشح على رئاسة الجمهورية وكان هناك تركيز على هذا الموضوع لانه سيتفاعل قريباً جداً ونحن سنتفاعل معه وسيكون هناك إجتماعات مكثفة ضمن تكتلنا في المقام الأول ومع كافة الزملاء ونتفق على إسم ونقدمه ، لأنه من غير الجائز حصول إجتماعات من دون أي تسوية هذا كان محور اللقاء الاساسي وإن شاء الله قريباً يكون هناك إسم قريباً كي نتمكن من إراحة لبنان اللبنانيين .

كما استقبل الرئيس بري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني حيث جرى عرض للمستجدات والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس نائب رئيسة مجلس الوزراء وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر .

على صعيد آخر ابرق الرئيس نبيه بري لرئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني معزيا بضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف المصلين في أحد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية وجاء في نص البرقية : بإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي نتقدم من سيادتكم ومن خلالكم الى الشعب الباكستاني لا سيما ذوي ضحايا الإعتداء الإرهابي الآثم الذي أستهدف المؤمنيين خلال تأديتهم الصلاة في أحد مساجد مدينة بيشاور بخالص آيات العزاء والمواساة سائلين الله سبحانه وتعالى للشهداء الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ولباكستان الاستقرار والتقدم والازدهار .

وننتهزها مناسبة لنؤكد إدانتنا للارهاب بكل أشكاله وتجديد مطالبتنا بوجوب إستهناض كافة الجهود الوطنية والقارية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب المسيء لكافة الأديان والرسالات السماوية .

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