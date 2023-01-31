كلودين عون تلتقي رئيسة قسم حماية الأطفال في اليونيسف

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إلتقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة مايكي هويجبريغتز رئيسة قسم حماية الأطفال في منظمة اليونيسف في مقرّ الهيئة، بحضور السيدة فرح حمود مسؤولة الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المنظمة.

تمّ خلال اللقاء البحث في نشاطات مشروع "فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع" الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف، وفي التداعيات الخطيرة لإقفال المدارس الرسمية نتيجة للإضرابات على الفتيات والتي من المرجّح أن تزيد من ظاهرة التسرب المدرسي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يتضمّن نشاطات عدة تشمل تنظيم جلسات توعوية حول سبل مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي تستهدف 6000 طالبة و4000 طالب، كما يتضمن نشاطات ترمي الى تنمية قدرات الجسم التعليمي وتدريبه على العمل للحؤول دون التسرب المدرسي وعلى كيفية التعامل مع الطالبات والطلاب الذين يتعرّضون للعنف داخل المدرسة أو خارجها.