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لمواجهة "فرح"... إرشادات عليكم اتّباعها!

31
JANUARY
2023
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ناشدت وزارة الاشغال العامة والنقل المواطنيين التقيد بإرشادات الأجهزة الامنية المتعلقة بالعاصفة فرح حرصاً منها على سلامتهم.

وقالت في بيان:" بناءً على المعلومات التي افادتنا بها مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني حول الطقس المتوقع لهذا اليوم والايام القليلة المقبلة والتي تشير الى اشتداد المنخفض الجوي الحالي المسمى بالعاصفة "فرح"، لا سيما لناحية غزارة الامطار المتوقعة وكثافة تساقط الثلوج على المرتفعات".

وتابع، "لأجل هذا فإن وزارة الاشغال العامة والنقل وحرصاً منها على السلامة العامة والسلامة المرورية تهيب بالمواطنين والمعنيين بضرورة اتباع الإجراءات اللازمة للتخفيف قدر الامكان من الاضرار التي قد يسببها المنخفض الجوي الحالي".

وجدّدت التذكير بـ "ضرورة التكامل بين جميع المعنيين من فرق متعهدي الوزارة، ومتعهدي رفع النفايات اضافة الى البلديات، لضمان عدم تشكل السيول على الطرقات ولمنع انسداد مجاري مياه الامطار على الاتوسترادات وذلك كل ضمن نطاق صلاحياته".

وأشارت الى ضرورة "الامتناع عن توجه المواطنين نحو المناطق الجبلية في حال عدم وجود ضرورة ملحة لذلك".

ودعت أصحاب المركبات لـ "التقيّد بتوجيهات وإرشادات الاجهزة الامنية في حال سلوك الطرق الجبلية، وتحديداً فيما خص تركيب السلاسل المعدنية والتزام المواقيت المحددة لسلوك هذه الطرق في هكذا ظروف مناخية".

ولفتت الى "ضرورة عدم مرور الشاحنات الكبيرة على الطرقات الجبلية أثناء تشكل طبقات الجليد، حرصاً على سيارات المارة عليها ومنعاً لإقفالها ايضاً".

وطنية
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