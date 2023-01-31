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حائز على عدة أوسمة... الجيش ينعى عميدًا متقاعدًا

31
JANUARY
2023
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نعت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان، العميد المتقاعد دي غول طرفه، الذي توفي بتاريخ 29/1/2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

"من مواليد: 4 / 10 / 1940- منيارة – عكار.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 / 1962، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 3 / 9 / 1965، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1993.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات. تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج. متأهل وله /4/ أولاد".

يُنقل الجثمان بتاريخ 31 / 1 / 2023 الساعة 10.30 من مستشفى سرحال إلى كنيسة مار مخايل- بيت الشعار، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 11.00 في الكنيسة المذكورة، وينقل الجثمان بعد الصلاة الى بلدة منيارة حيث تُقام صلاة وضع البخور في كنيسة مار يوحنا المعمدان ويوارى في الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار يوحنا المعمدان- منيارة وبتاريخ 1 / 2 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار مخايل- بيت الشعار، أو عبر الإتصال بإبنه السيد شارل طرفه على رقم الهاتف 462143/ 03".

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