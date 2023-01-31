رغم الأزمة... تراجع أعداد الجرائم في الـ 2022!

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صـدر عـن المديريّـة العامـّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بيان جاء فيه: "انخفضت نسبة الجرائم الهامّة في خلال عام 2022، وتراجعت عمّا كانت عليه في خلال عام 2021، وذلك على الرّغم من الأزمة الاقتصادية الحادّة في لبنان والتي ترخي بثقلِها على الأوضاع المعيشية لعناصر قوى الأمن الداخلي ضباطًا ورتباءَ وأفرادًا، فضلاً عن تدنّي قيمة رواتبهم، والنّقص في العديد، والحاجات اللوجستية، إلّا أنّ جهود عناصر هذه المؤسّسة الوطنية الجامعة لم تتراجع، وهي لن تتوانى عن ملاحقة المجرمين وتوقيفهم، ومستمرّة في القيام بواجباتها، مهما اشتدّت الأزمات وبلغت التضحيات".



وفي هذا السياق، تعمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "جدولاً إحصائياً حول بعض الجنايات والجنح الهامة (قتل، سلب، سرقة سيارات، سلب سيارات، سرقة موصوفة، نشل...) خلال العامين المذكورين، والذي يُستدل منه هذا التراجع، في حين ارتفعت عمليات النشل بمعدل /2,86/ %".



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