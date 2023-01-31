ما جديد ملف المقالع والكسارات؟

A + A -

أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين أننا "سنذهب بموضوع المقالع والكسارات الى النهاية وستصدر تقارير كاملة وستكون هناك طريقة جديدة للتعاطي مع هذا القطاع".



وأشار في حديث لـ "صوت لبنان"، الى أنه "يجب أن لا يكون هذا القطاع سائباً، نرفع السقف من ناحية التحصيل الضرائب والرسوم والجدية".



ورأى أن "خط الدفاع الاول هي الادارارت المحلية والقوى الامنية التي عليها أن تنفذ القوانين، لدينا عشرات الادعاءات موضوع على الناس الذي يقومون بالمخالفات".

ولفت الى أن "قطاع الاسمنت معقد، نعمل على 3 محاور منها تطبيق التنافسية أي وقف الاحتكارات".