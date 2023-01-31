فرع المعلومات محط شكوى القضاة.. البيطار وسلامة وعملاء “إسرائيل”

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تحوّل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي محط شكوى لدى عدد كبير من القضاة من مختلف الاتجاهات. المحقق العدلي المكفوفة يده في ملف تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، اتهم الفرع بمراقبته على مدار الساعة، وتسجيل كل من يتواصل معه ومن يدخل إلى منزله أو يخرج منه. وقال مقربون من البيطار بحسب “الأخبار”، إنه طلب حماية الجيش اللبناني لأنه لم يعد يثق ببقية الأجهزة الأمنية، بعد خبرته مع هذه الأجهزة خصوصاً في ملف المرفأ. وكان الفرع أيضاً محل شكوى جهات قضائية على صلة بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

من جهة أخرى، عُلم أن فرع المعلومات يعد لإطلاق تحقيقات تتعلق بموظفين رسميين في مطار بيروت الدولي، بمن فيهم عناصر في الأسلاك العسكرية، في سياق مكافحة تهريب البضائع الممنوعة والمتورطين فيه.

في المقابل، تنفي مصادر في قوى الأمن الداخلي هذه الاتهامات، وتؤكد لـ”الأخبار”، أن مروّجيها يتبعون لجهات تحاول النيل من فرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي، بعد الدور الكبير للفرع في حماية الأمن. ولفتت إلى أن الفرع يعمل كضابطة عدلية بإمرة النيابة العامة التمييزية، ولا يبادر إلى أي إجراء من دون إذن قضائي.

وعن مصير أحد الموقوفين بشبهة التعامل مع العدو الإسرائيلي والذي تردد أنه قريب من فرع المعلومات أو من العاملين فيه، أوضحت المصادر أن الموقوف من البقاع الشمالي، وهو رب لعائلة أحد أفرادها ضابط في قوى الأمن الداخلي، والآخر عسكري يعمل في فرقة الحماية الخاصة برئيس الفرع العميد خالد حمود ويرافق أفراد عائلته. وأكدت المصادر أن الفرع سلم الموقوف مع ملفه إلى القضاء العسكري المختص، وأن التحقيقات أظهرت عدم وجود أي علاقة عمل بينه وبين ابنيه.