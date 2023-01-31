living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حريق مجهول في عرض البحر

31
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حوالي الساعة السابعة من ليل أمس، رصد أهالي البلدات الساحلية في الزهراني وصور، ألسنة لهب ضخمة في عرض البحر. وعلى مدى أكثر من ساعتين، ارتفعت ألسنة اللهب التي شوهدت بوضوح من المنصوري إلى أنصارية. بحرية الجيش اللبناني والدفاع المدني شكلا غرفة عمليات مشتركة في مرفأ صور للكشف على موقع النار. وتوجه زورق تابع لبحرية الجيش لمعاينة الموقع الذي يبعد حوالي سبعة أميال عن الشاطئ وفق المعلومات الأولية.

وفيما أكد المكتب الإعلامي لقيادة اليونيفيل لـ”الأخبار” أن القوات البحرية الدولية لم تتعرض لأي حادث، أفادت المعطيات الأولية بأن زورق البحث الذي وصل إلى الموقع المفترض لم يجد شيئاً وسط ظروف مناخية سيئة وإمكانات لوجستية متواضعة. وأشارت معلومات غير مؤكدة إلى أن الحريق قد يكون اندلع في أحد زوارق بحرية الجيش اللبناني أثناء دورية داخل المياه الإقليمية. وفي حال صح ذلك، لن يكون الحادث الأول من نوعه. ففي آب الماضي احترق زورق للجيش قبالة السعديات، وزورق آخر قبالة الجية في تشرين الأول الماضي.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout