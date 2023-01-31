انخفاض الخبز.. والتسعير بالدولار!

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معيشيا، وفيما اتخذ وزير الاقتصاد قرارا بالتسعير في «السوبرماركات» بالدولار، ومنح الزبون حرية الدفع بالعملة التي تناسبه، وذلك للحد من «التلاعب» بالاسعار، كما قال في مؤتمر صحافي بالامس، وتزامنا مع تراجع اسعار المحروقات بفعل تراجع ‏سعر الدولار، أعلن رئيس نقابة أصحاب الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ‏ناصر سرور أن «سعر ربطة الخبز سينخفض في حال تم إصدار تعميم من حاكم ‏مصرف لبنان رياض سلامة، وانخفض سعر صرف الدولار، لأن الاتفاق تم مع وزير ‏الاقتصاد أمين سلام على إصدار تسعيرة لربطة الخبز عند ارتفاع وانخفاض المواد الاولية ‏وسعر الصرف، وكانت الأجواء إيجابية، وتم الاتفاق على استكمال التعاون لتأمين ‏الاستقرار للرغيف في ظروف بلد كلها استثنائية‎». كما طالب النقيب سرور العميد ‏الشيخ المكلف من الحكومة ادارة ملف الطحين والخبز، «بإعادة النظر بحصص ‏الطحين الموزعة على الأفران، وحل مشكلة النقص لبعض الافران في منطقة بيروت ‏وجبل لبنان بعد التحقق من النقص الذي يجعل بعض الافران تقفل يوما في الاسبوع أو ‏تنقطع صالاتها وموزعوها من الخبز».