عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023

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الأخبار: إسرائيل بمواجهة إيران: البدائل الصعبة

سلامة يريد لجم الدولار... بالكرباج!

أميركا لا تزال تعطل جرّ الغاز والكهرباء: شروط مفتوحة للبنك الدولي

خليفة دوروثي شيا: سفيرة حرب عملت مع إسرائيل وتعرف لبنان







الديار: الإجراءات القضائيّة ــ الأمنيّة لوقف عمليّات المضاربة «إبرة مورفين»... والعبرة بالتنفيذ

باسيل يستدرج العروض الخارجيّة... وباريس تواجه مُجدّداً «فيتو» سعودياً على الحريري!

الانقسام في «الجسم» القضائي يتعمّق... إضراب عام في 8 شباط... والعام الدراسي مُهدّد



نداء الوطن: "الثنائي" يساند عويدات بشكاوى جزائية ضد البيطار

"القوات" لن تمنح باسيل "ورقة تفاوض" مع "حزب الله"!

اللواء: .. وأخيراً السلطة تلاحق المضاربين: لجم الدولار بقبضة الأمن!

تبريد على جبهة القضاء.. وعون تحقق بأموال 5 مصارف.. والرئاسة تنتظر مطابخ الخارج



البناء: إيران قررت الرد على العملية الاسرائيلية في أصفهان… ومالي: متمسكون بالتفاوض مصرف لبنان يفشل بوضع خطة ضبط لسعر الصرف… والقضاء يملأ الفراغ جواباً على مبادرات جنبلاط وباسيل… الثنائي لا يقبل مقارنة معوض بـ فرنجية





الجمهورية: إجتماع باريس لن يختار الرئيس

بلينكن: خطوات عاجلة لنزع فتيل التصعيد

النهار: كل المواجهات السياسية عالقة وموجة إضرابات



l'orient le jour: Des juges placent la guerre Bitar/Oueidate dans un contexte de « jungle judiciaire »