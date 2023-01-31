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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023

31
JANUARY
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر خليجية إن ما يجري على مسار الاتصالات الأميركية الإيرانية نحو العودة إلى التفاوض يفسّر التحرش الإسرائيلي عشية وصول وزير الخارجية الأميركية الى المنطقة، بعدما تأكد أن العملية التي استهدفت أصفهان أقرب للاستعراض الإعلامي منها للعمل العسكري رغم إصرار إيران على الرد

 

خفايا

قال مرجع حقوقي إن الذين يقولون بأن المطلوب ترك المحقق العدلي المكفوفة يده يفعل ما يشاء وإن البتّ بما يصل إليه منوط بالمجلس العدلي يتجاهلون أنهم يطلبون تأجيل المسار القضائي الى ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى صدور مرسوم تشكيل المجلس العدلي من حكومة كاملة الصلاحيات.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
سافر رئيس جهاز استخبارات في دولة عربية من مطار بيروت، إلى عاصمة عربية أخرى، ذات وزن وتأثير في المنطقة.


غمز
استمع أصدقاء إلى وزير خدماتي في أحد المقاهي وهو يعدّد مآخذه على ما يحصل في قطاعه، رامياً مسؤولية التعثر والإضراب إلى عوامل خارجية.


لغز
يشكو مواطنون من استنسابية في توزيع التغذية بالتيار بين أقضية في الجبل وأحياء في بيروت؟!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ «الشاهد الملك» في التحقيقات الأوروبية، قرر أن يقول ما عنده بغية حماية نجله الذي تربطه علاقة شراكة مالية مع نجل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

 

يقال إنّ المساعدة الأميركية للجيش والقوى الامنية والتي تبلغ 72 مليون دولار، قد ينال منها الجيش حوالى 48 مليون دولار ذلك لأنّ جزءاً كبيراً من الهبة سيخصص للأعمال الإدارية والمحاسبتية التي أوليت إلى مجموعة كبيرة من الموظفين الأمميين.

 

حاول نائب مسيحي في تكتل وسطي لعب دور صلة الوصل بين تكتله وحزب معارض من أجل حثّ الحزب على البحث في أسماء بديلة غير المرشح المعروف لكن الأبواب أقفلت بوجه النائب.

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