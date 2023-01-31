نداء الوطن: "قطر للطاقة" حصلت على أفضل الشروط

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في ملف التنقيب عن النفط، فأكدت مصادر مواكبة لتفاصيل الملف لـ"نداء الوطن" أن شركة "قطر للطاقة" حصلت على أفضل الشروط التجارية، مقابل دخولها في ائتلاف شركتيّ "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية. لاتفاقيتي استكشاف الغاز وانتاجه في الرقعتين (البلوكين) 4 و9 في المياه الاقليمية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وأكدت مصادر متابعة أنّ تأخير اعلان انضمام "قطر للطاقة" الى الإئتلاف "كان ينتظر اتمام الاتفاق على تلك الشروط، وسيناريوات تقاسم الربحية المتعلقة بالكميات الممكن اكتشافها، والاحتياطات التي يمكن التأكد منها نسبياً بعد صدور نتائج الحفر في الآبار الاستكشافية، علماً بأن الحفر ليس مرجحاً أن يبدأ قبل بداية الخريف المقبل".

وعلى صعيد متصل، أشارت المصادر إلى أنّ "القطريين يعلمون جيداً طريقة عمل النافذين اللبنانيين، وكيف أن حصصاً ستطلب من ذات اليمين او اليسار، وتركوا ذلك معلقاً حتى صدور النتائج الأولية ليُبنى على الشيء مقتضاه مع شركائهم الفرنسيين والايطاليين"، موضحةً أنّ "هناك عدة بنود سينفذ منها النافذون، أبرزها الشركات المساندة التي ستنشأ على البر للخدمات العمالية واللوجستية، حيث يوجد في هذا السياق بند استخدام 80% من العمالة الوطنية الذي سيستغله السياسيون في التوظيف، اضافة الى نسب تفضيلية أخرى للخدمات والسلع اللبنانية المستخدمة".