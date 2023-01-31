living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: المجتمع الدولي خارج الإستحقاق الرئاسي... ويُراقب عن كثب

31
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: هيام عيد-

يرتدي التأجيل المتواصل لاجتماع باريس، الذي كان مقرراً مطلع العام الحالي أكثر من طابع، يأتي في مقدمها أن الملف اللبناني وتحديداً الإستحقاق الرئاسي فيه، لم يعد على أجندة عواصم القرار في الوقت الحالي، وأن التطورات التي طرأت على المشهد الإقليمي، توازياً مع المنعطف الجديد الذي سلكته الحرب في أوكرانيا، قد ساهما كما كشفت أوساط ديبلوماسية في بيروت، في حصر الإهتمام الخارجي بلبنان، ببندين أساسيين في الوقت الحالي وهما: ملف الأمن ودعم الأجهزة الأمنية والجيش وحماية الإستقرار ومنع أي انزلاق إلى الفوضى، والثاني هو ملف الوضع الإجتماعي والإنساني، ومن ضمنه ملف النزوح السوري وإدارة شؤون النازحين من قبل المجتمع الدولي كما من قبل الدولة اللبنانية.


وأكدت الأوساط الديبلوماسية، أن تطورات عدة قد طرأت على خطّ الإجتماع الباريسي خلال الأسابيع الماضية، وهو ما استدعى انضمام أطراف جديدة، مشيرةً إلى أن هذا الأمر قد استدعى تبديل العنوان، حيث أن المجتمعين يسعون إلى تشكيل مجموعة دعم للبنان، بمعزلٍ عن العناوين السياسية المتداولة والمطروحة، وفي مقدمها طبعاً الإنتخابات الرئاسية.


ومن هنا، فإن هذه الأوساط تتحدث عن رواية مناقضة لكل الروايات والسيناريوهات المتداولة على الساحة الداخلية حول روزنامة عمل اجتماع باريس، الذي لم يتقرر حتى اللحظة ما إذا كان سيبقى رباعياً أو سيتحول إلى خماسي أو ربما سداسي، وفق ما تحاول باريس أن تقوم به في الآونة الأخيرة، حيث انها تسعى إلى إشراك الفاتيكان في أي اقتراحات أو خطط عمل أو برامج دعم، سيتمّ التوصل إليها خلال الإجتماع المذكور، والذي ليس من الثابت اليوم أنه سينعقد في الأسبوع المقبل في باريس.

 


وإذ تشير الأوساط الديبلوماسية، إلى أن اقتراح هذا الإجتماع انطلق من الإليزيه، توضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد بادر خلال العام الماضي، إلى طرح الإقتراح على الرئيس الأميركي جو بايدن، وقوبل بموافقة مشروطة ولكن غابت عنها الحماسة، بالنسبة للملف الرئاسي الذي كان يطرح مقاربته الرئيس ماكرون، وذلك في ضوء غياب أي توجه على المستوى العربي والإقليمي في مقاربة الإستحقاق الرئاسي، وبالتالي حصر البحث بالمساعدات الإنسانية، وإضفاء العامل الإنساني أكثر منه السياسي، وتحديداً لما يتعلق بالخروج بأي توصيات أو اقتراحات أو مداولات سياسية على صلة بالرئاسة.

 

إلاّ أن عاملاً وحيداً ما زال يشكّل موضع إجماع وتقاطع بين كل الأطراف التي ستلتقي في فرنسا في الأيام المقبلة، وهو الهاجس الأمني في ظل التطورات الأخيرة التي تزامنت مع ارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الدولار، ومع تنامي حركة الإحتجاجات الشعبية في الشارع، التي ستنطلق من خلال النقابات العمالية في 8 شباط المقبل.

 

ومن شأن هذا الواقع، أن يعزز طرح صندوق الدعم الإنساني للمجتمع اللبناني للتخفيف من وقع الأزمة المالية والإقتصادية، حيث تشدد الأوساط الديبلوماسية، على أن المجتمع الدولي، ما زال خارج الإستحقاق الرئاسي، وإن كان اليوم يراقب الخارج عن كثب مجريات العملية السياسية المتصلة بالرئاسة.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout