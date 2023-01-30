ماكرون لا يستبعد تزويد أوكرانيا بـ "طائرات مقاتلة"

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين أنّ تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها على التصدّي للحرب الروسية "ليس أمراً مستبعداً"، محذّراً في الوقت نفسه من خطر تصعيد النزاع.

وفي أعقاب محادثات أجراها في لاهاي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال الرئيس الفرنسي ردّاً على سؤال بشأن إمكان تزويد كييف طائرات مقاتلة "لا شيء مستبعداً من حيث المبدأ".

لكنّ ماكرون شدّد على أن هناك "معايير" لاتّخاذ أيّ قرار بهذا الشأن هي أن يكون هناك "طلب" بهذا المعنى قد "صاغته" أوكرانيا، وألا يكون هذا الأمر "تصعيدياً" وأن "لا يطال الأراضي الروسية بل أن يساعد جهود مقاومة" الغزو، وأن "لا يضعف قدرة الجيش الفرنسي".

وأضاف "من حيث المبدأ، لا شيء مستبعداً"، مشدّداً على أنّ الأوكرانيين "لا يطلبون ذلك اليوم".

وأوضح الرئيس الفرنسي أنّه "في ضوء هذه المعايير الثلاثة، سنواصل، على أساس كلّ حالة على حدة، النظر" في شحنات الأعتدة العسكرية إلى كييف، مشيراً إلى أنّ هذه المعايير تنطبق أيضاً على مسألة تزويد أوكرانيا دبّابات لوكلير الفرنسية.