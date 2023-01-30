بعد تدهور قيمة الليرة... وزير الشباب و الرياضة يرفع النداء!

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قال وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج طلاس في بيان: "في الوقت الذي تقوم بعض الادارات و المؤسسات العامة و الشركات المملوكة من الدولة بإعطاء رواتب بالدولار الى جانب حوافز وزيادات".

طالب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس أن "يكون موضوع إنصاف المتقاعدين في القطاع العام موضع إهتمام مركز من الحكومة بعد تدهور قيمة الليرة وحدوث هوات عميقة و فجوات واسعة جعلت من معاشات التقاعد رواتب رمزية ، ووضعت المتقاعدين، بكل فئاتهم الأمنية و الإدارية و الدبلوماسية و القضائية و التعليمية ، أمام خطر الفقر و تعريض كرامتهم الإنسانية للإهانة و جعلتهم مكشوفين صحيا بغياب دور الصناديق الضامنة".

و إعتبر كلاس أن "مخصصات الوزير باتت أقل من مئة و خمسين دولارا ، و المتقاعدين بشكل عام لا تتجاوز معاشاتهم المئة دولار ".