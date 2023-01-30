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بعد إعلان نقابة المعلمين في المدارس الخاصة الإضراب التحذيري الشامل في كل المؤسسات التربوية الخاصة يوم الأربعاء 1شباط 2023، ساد جوّ من الغضب في صفوف الاهالي الذين تجاوبوا مع المدارس الخاصة ومختلف طلباتها منذ بداية العام الدراسيّ الحالي.

وفي هذا الاطار، قالت السيدة لما الطويل رئيسة اتحاد "لجان الأهل في المدارس الخاصة- أولياء الأمور في لبنان" إن "الأهالي أسفوا لتبلغهم خبر الاضراب، اذ انهم عملوا بجهد كبير لتأمين أقساط اولادهم بالدولار الاميركي، وأمام هذا الواقع نجد انفسنا من جديد في مواجهة مع الاساتذة على الرغم من ان مشكلتهم هي مع اداراتهم وليست معنا".

وأكدت:" لن نسكت عن اي اضراب يتم خلاله استخدام اولادنا كرهائن، لذلك ندعو المدارس الى تطبيق (التعميم 33) الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، والذي من خلاله تقوم المدارس بتقديم موازناتها كاملة الى وزارة التربية وفي حال تبيّن أن احدى المدارس متعثرة فاننا كاهالي سنتضامن معها بما فيه خيرها وخير أولادنا".