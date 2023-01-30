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المساعدون القضائيون في عدلية زحلة أعلنوا الإضراب!

30
JANUARY
2023
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أعلن المساعدون القضائيون في قصر عدل زحلة "التزامهم قرار رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب بدءاً من صباح يوم غد الثلثاء حتى ظهر يوم الجمعة المقبل، بعد أن وصلت الحال بموظفي القطاع العام إلى حد لم يعد يُجدي فيه إطلاق المناشدات، وبعد صرخات عدة لم تجد حتى الساعة من يسمعها، وبعد أن أصبح من المستحيل الوصول الى مراكز العمل في ظل الارتفاع الجنوني والمتواصل لأسعار المحروقات التي أحرقت جيوب المواطنين عموما والموظفين منهم خصوصا، وبعد عجز الموظف عن تأمين الاستشفاء والدواء والمسكن والغذاء والتعليم لأولاده، والتي هي الحد الأدنى من حقوق الإنسان، وبعد الوضع المؤسف الذي وصلت إليه قصور العدل، لا سيما قصر عدل زحلة من غياب الأوراق الرسمية والقرطاسية والتدفئة والكهرباء وأبسط مقومات العمل، وبعد توقف المساعدات التي كان يقدمها صندوق تعاضد الموظفين على قلتها".


وتوجّهوا في بيان، ب"الاعتذار الشديد من الإخوة المواطنين والسادة المحامين"، آملين "أن تلقى صرختهم المحقة من يسمعها هذه المرة".

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