مصلحة الأبحاث الزراعية في تل عمارة تعمم على المزارعين لمواجهة المنخفض الجوي

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اعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق في بيان، انه " بسبب احتمال هطول ثلوج طويلة من الاربعاء 1 شباط ولغاية الاحد 12 منه بصورة متواصلة وقد تكون كثيفة على ارتفاع 1000 متر وتصل الى البقاع لذا يطلب من المزارعين:

- الاسراع في زرع الاغراس الجديدة

- الاسراع في تشحيل الاشجار المثمرة والكرمة

- رش مبيدات الاعشاب

- ويطلب من أصحاب البيوت البلاستيكية تدعيمها وتدفئتها

- من أصحاب مزارع الدواجن تدفئتها

- من الاجهزة المعنية والبلديات تحضير الجرافات ورش الملح لتذويب الجليد

- من المواطنين عدم المخاطرة في سلوك الطرقات الجبلية

- الانتباه الى أن السيارات رباعية الدفع لا تنفع في حالات الجليد، لا ينفع سوى السلاسل المعدنية".



وطمأنت المصلحة الى انه "لا داعي للهلع والذعر فهذه منخفضات اعتيادية شهد لبنان مثلها مرات عدة ولا داعي للتهويل بالاحوال الجوية".

