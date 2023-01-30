حمدان: أطلقوا سراح الموقوفين

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كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي : ندعو أهالي المسجونين في كل سجون لبنان، وفي نظارات العدليات والمخافر، دون صدور أحكام بحقهم، إلى تحرير أبنائهم من براثن ما كان يُسمى بالسلطة القضائية المتهالكة، والتي أسقطها بالضربة المميتة الاصطفافات السياسية، وعمق التأثير السلطوي لطغمة فيدرالية الطوائف والمذاهب الحاكمة، بين القضاة في قلبها، فأصابوا سهماً ساماً في قلب عموم الوطن اللبناني. بعد تدخل السفارات، وصراع الثيران المذهبي، وتخلي القضاة عن القيام بمسؤولياتهم الإنسانية والوطنية والقانونية القضائية، كل يوم توقيف لهؤلاء المظلومين السجناء دون أحكام قضائية، هو خرق دستوري قضائي لحق المواطنين اللبنانيين بالعدالة وإحقاق الحق. أطلقوا سراح الموقوفين.