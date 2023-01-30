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نداء وتحذير من النائب د. فريد البستاني الى وزارة الصحة ومجلس الانماء والاعمار

30
JANUARY
2023
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وجه النائب الدكتور فريد البستاني من مجلس النواب نداءً وتحذيراً الى وزارة الصحة ومجلس الانماء والاعمار يطالبهما فيه بمراجعة الأخطاء الجسيمة المرتكبة في بناء مستشفى دير القمر الحكومي وتصحيحها واجبار المتعهد التقيد بالمواصفات واحترام معايير الجودة الواجب اتباعها في هذا المشروع وذلك من خلال التنسيق مع لجنة المستشفى التي يرأسها البروفسور النقيب انطوان بستاني المخولة رسميا متابعة اعمال البناء.

هذا وكان النائب البستاني قد وجه من قبل عدة تحذيرات وكتباً خطيّة مفصّلاً فيها العيوب في استكمال بناء المستشفى كما قام بالعديد من الزيارات بهذا الشأن ولكنها كلها لم تلقَ آذان صاغية من الجهات المعنية. فضلاً عن مطالبته دوماً بحضور المهندس العضو في لجنة ادارة المستشفى المعين من قبل وزارة الصحة اجتماعات المتعهد المسؤول عن هذا المشروع وذلك للاضطلاع عن كثب على مسار العمل لتقييمه والتعليق عليه. وأضاف أن هذا تحذيره الأخير لهما وأعطاهما مهلة أسبوع قبل أن يصعّد الأمر ويستعمل سلطته التي منحه إياها مجلس النواب لايقاف المشروع ولإجبار وزارة الصحة ومجلس الانماء والاعمار اتخاذ الخطوات والتدابير التصحيحية اللازمة.

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