درويش: هذه رسائل باسيل الأساسية

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اعتبرت الصحافية صفاء درويش أن كلمة باسيل الأحد شدّدت على رسالتين هما حفط موقع الرئاسة وعدم التنازل عن مبدأ الشراكة كمدخل للحكم والحياة السياسية، معتبرةً أن باسيل أرسى فكرة أن سلاح التيار الاستراتيجي اليوم هو الشراكة، وهذا الأمر لا يمكن التنازل عنه مشبّهة تمسّك باسيل بالشراكة بتمسّك الحزب بسلاحه.

وفي حديث مع الزميلة رندلى جبور عبر اذاعة صوت المدى رأت صفاء أن الوزير باسيل وضع حليفه أمام خيارين، الاول قد يكون المواجهة في حال سير الحزب بسيلمان فرنجية للرئاسة والثاني الانفتاح وتطوير العلاقة في حال السير بمبادرة الحوار والمعايير الرئاسية.

هذا واعتبرت درويش أن باسيل قدّم نموذجًا سياسيًا جديدًا من خلال رفضه الضغوط وعدم انسياقه لممارسة سياسة الإبتزاز في ملف الرئاسة، حيث كان لبنان قد شهد في فترات سابقة وتحديدًا عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٦ عمليات ابتزاز كبيرة من قبل افرقاء ساروا بخيارات معينة طمعًا بمكتسبات سياسية، في حين أن باسيل كان واضحًا برفضه المساومة على المبادئ.