الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للسباحة صادقت بالاجماع على البيانين الاداري والمالي

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التأمت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للسباحة في جلستها السنوية العادية في نادي المون لاسال(عين سعادة) لاقرار البيانين الاداري والمالي لعام 2022.وحضر رئيس الاتحاد الدكتور طوني نصار واعضاء اللجنة الادارية ومندوبو الاندية.بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيبية من الدكتور نصار تحدث فيها عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بحضور مندوبي 15 ناد من اصل 18يحق لها التصويت .

وشدّد نصار على العلاقة الوطيدة بين اللجنة الادارية وعائلة اللعبة واعتبر ان مسيرة السباحة تسير بنجاح على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان منذ اكثر من 3 سنوات.

ثم تلا الأمين العام فريد ابي رعد محضر الجلسة السابقة وجرى التصديق عليه بالاجماع.كما تلا البيان الاداري المفصل لعام 2022 وجرى التصديق عليه بالاجماع ايضاً بعد مناقشته .بدوره، تلا امين الصندوق أحمد زعرور البيان المالي المفنّد بالأرقام الدقيقة وجرى اقراره بالاجماع ايضاً.كما تم اقرار الموازنة المرتقبة لعام 2023 وروزنامة النشاطات المكثفة للعام الجاري من بطولات ومسابقات ودورات صقل ودراسة ......

كما نوقش عدد من الأمور المالية منها اعفاء الأندية من اشتراكات ورسوم عام 2022.