تويوتا تُعيد تعريف فئة المركبات التجارية المدمجة في الشرق الأوسط مع إطلاق مركبتها الجديدة "لايت إيس" LITE ACE

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• المركبة الجديدة توفر مساحة حمولة واسعة تبلغ 3.4 متر مكعب وقدرة حمولة تبلغ 750 كجم

• الأبواب الجرارة على جانبي المركبة تضمن سهولة تامة أثناء تحميل البضائع وتنزيلها

• محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة تبلغ 97 حصاناً وعزم دوران أقصى يبلغ 134 نيوتن-متر

• مجموعة من ميزات السلامة تمنح راحة البال للأفراد والشركات

في إطار التزامها بتوفير حرية التنقل للجميع والمزيد من راحة البال لعملائها، أطلقت شركة تويوتا مركبة "لايت إيس" LITE ACE الجديدة في الشرق الأوسط. وتتّسم هذه المركبة بمواصفات عملية تجمع بين مساحة الحمولة الواسعة، وسهولة تحميل البضائع، والاقتصاد في استهلاك الوقود، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى التي من شأنها مجتمعةً أن تُعيد تعريف فئة المركبات التجارية المدمجة في المنطقة.

ويعكس إطلاق المركبة الجديدة اهتمام شركة تويوتا بتقديم مركبات لا تقتصر في مزاياها على مجموعة من الميزات الوظيفية فحسب، بل تلبي أيضاً المتطلبات المتنامية والمتنوعة لعملاء الشركة المميزين، ومنهم الشركات التي تحتاج إلى مركبات نقل مدمجة، أو الشركات المتخصصة في الخدمات اللوجستية وتوصيل الشحنات الصغيرة. وتجمع المركبة الجديدة بين الأداء القوي والراحة التامة، مع قدرة حمولة تبلغ 750 كيلوجراماً، ومساحة حمولة تبلغ 3.4 متر مكعب، فضلاً عن الأبواب الجرارة على كلا الجانبين لمزيد من الملاءمة والعملية.

وقال ماساهارو تيزيني، كبير مهندسي مركبة تويوتا "لايت إيس" LITE ACE الجديدة: "حظيت مركبة تويوتا "لايت إيس" الجديدة بموثوقية عالية وتقدير كبير من العملاء الأوفياء في المناطق التي أُطلقت فيها. ونحن واثقون بأنها ستنال رضا العملاء من الأفراد والشركات في الشرق الأوسط وتحقق تطلعاتهم، لما تُوفِّره من حلول تنقل متكاملة وآمنة وسلسة وذات كفاءة عالية من حيث التكلفة، فضلاً عن المزايا العديدة التي تتمتع بها، مثل المحرك القوي والاقتصادي، ونظام التعليق الذي يوفر توازناً بين زيادة الثبات عند تحميل البضائع، والراحة الفائقة أثناء القيادة".

من جهته، قال كي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "يسرنا إطلاق مركبة تويوتا "لايت إيس" الجديدة في المنطقة، والتي سترتقي بفئة المركبات التجارية المدمجة إلى مستويات جديدة، وذلك بفضل الأداء العملي والموثوقية العالية والكفاءة المميزة التي توفرها. وطُوِّرت تويوتا "لايت إيس" الجديدة للأفراد والشركات الذين يبحثون عن مركبة تجمع بين مساحة حمولة واسعة وقدرة حمولة عالية مع راحة البال أثناء القيادة. وأود أن أشكر عملاءنا الأوفياء في منطقة الشرق الأوسط على دعمهم المستمر الذي لطالما كان مصدر إلهام لنا في رحلتنا نحو تطوير أفضل مركبات على الإطلاق".

صُمِّمت مركبة تويوتا "لايت إيس" الجديدة لتوفر أقصى قدر من الحمولة في مركبة مدمجة، مع ضمان تجربة قيادة مريحة ومستويات استثنائية من القدرة على المناورة. وتتيح مقصورة القيادة مساحة إضافية للرأس لمزيدٍ من الراحة والعملية أثناء القيادة، فيما يتميز التصميم الخارجي للمركبة بواجهة أمامية قصيرة تمنح مجالاً واسعاً للرؤية لكل من مقدمة المركبة وجانبيها. وتضمن العتبات الجانبية المنخفضة التي يبلغ ارتفاعها فقط 425 ملم، سهولة بالغة عند دخول المقصورة مع مساحة واسعة مخصصة للقدمين. كما يُسهِّل تموضع ذراع ناقل الحركة في لوحة المعدات المركزية بجانب عجلة القيادة، عملية الدخول إلى مقعد الراكب الأمامي.

هذا، وصُمِّمت المقصورة الداخلية بشكل يمنح السائق مزيداً من الملاءمة وراحة البال أثناء القيادة، فيما تتموضع مفاتيح التحكُّم بحيث يتمكن السائق من رؤيتها والوصول إليها بسهولة من دون تغيير وضعية القيادة، مع تواجد مساحات تخزين واسعة في أماكن مختلفة موزعة بطريقة سهلة الاستخدام. وتأتي المقاعد المريحة القابلة للإمالة والانزلاق بوضعيات متعددة تمنح مجالاً واسعاً للرؤية وتساعد على تعزيز راحة السائق. كما يتوفر نظام التوجيه المعزز آلياً EPS بشكل قياسي لتقليل أعباء القيادة، لا سيما عند المناورة على الطرقات الضيقة. وتشمل الميزات الإضافية أيضاً نظام تكييف هواء يمكن التحكم به يدوياً، وأقفالاً كهربائية للأبواب، والنوافذ الكهربائية، وجهاز قفل الأبواب يمكن التحكم به عن بُعد، ومقابض مخصصة للأبواب وأخرى للمساعدة، ومقبساً كهربائياً لشحن الأجهزة بجهد 12 فولت وقوة 120 واط.

توفر مركبة تويوتا "لايت إيس" الجديدة سهولة بالغة أثناء تحميل البضائع وتنزيلها، وذلك بفضل الباب الخلفي الواسع، وارتفاعها المنخفض عن الأرض البالغ 620 ملم. كما تتميز المركبة بأبواب جرارة كبيرة بعرض 815 ملم على كلا الجانبين، مما يتيح إمكانية تحميل البضائع وتنزيلها بكل يسر وسهولة حتى في الأماكن الضيقة. وعندما تكون المقاعد الأمامية مشغولة، يبلغ الحد الأقصى لطول مقصورة تحميل البضائع 2,075 ملم، بارتفاع 1,305 ملم، وعرض 1,495 ملم. وقد صُمِّمت منطقة الحمولة على شكل مربع للاستفادة من الزوايا وإمكانية تحميل البضائع مباشرةً، سواءً كانت الصناديق، أو الأغراض الطويلة، أو قطع الأثاث، أو غيرها من البضائع ذات الحجم الكبير.

ولتقديم تجربة قيادة ديناميكية، تأتي مركبة تويوتا "لايت إيس" الجديدة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولد قوة 97 حصاناً مع عزم دوران أقصى يبلغ 134 نيوتن-متر، ويعمل بتقنية توقيت الصمامات المتغير الذكي المزدوج Dual VVT-i، والتي تساعد على تحسين توقيت صمام السحب والعادم من أجل الحصول على أداء استثنائي واستجابة عالية لظروف القيادة. ويقترن محرك المركبة الجديدة بناقل حركة يدوي ذي 5 سرعات، وذلك من أجل توفير تجربة نقل سلسة، مع كفاءة عالية في استهلاك الوقود.

وكما هو الحال في جميع مركبات تويوتا، تبقى السلامة أولوية قصوى في مركبة تويوتا "لايت إيس" الجديدة، إذ تم تعزيز متانة هيكلها من خلال استخدام الفولاذ الذي يتميز بمقاومة شدّ عالية. كما تتمتع المركبة الجديدة بمجموعة من مزايا السلامة لتوفير أقصى درجات الحماية للسائق والركاب، بما في ذلك وسادتَيْن هوائيتَيْن أماميتَيْن تعملان بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS؛ ونظام المكابح المانع للانغلاق ABS؛ وغيرها من مزايا السلامة الأخرى.

تتوفر مركبة تويوتا "لايت إيس" الجديدة بلون خارجي للهيكل،هوالأبيض، في حين تأتي المقاعد باللون الرمادي الغامق. كما زُوِّدت المركبة بعجلات معدنية مقاس 14 بوصة.