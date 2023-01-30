تحرّك تحذيري لـ "المساعدين القضائيين"

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أعلن المساعدون القضائيون في محافظتي الشمال وعكار في بيان، الإمتناع كليًا عن الحضور إلى أقلام المحاكم كافة مدة أسبوع، إبتداءً من اليوم الإثنين 30 كانون الثاني الجاري ولغاية يوم الجمعة 3 شباط المقبل ضمناً.



وأملوا أن "يكون لتحرّكهم التحذيري هذا صدى عند مَن يفترض بهم أن يكون لديهم حسّ المسؤولية، ولكي "لا نُضطر آسفين الى تمديد أمد هذا التوقف عن العمل"، وفق ما ورد في البيان.



ويأتي هذا الإضراب احتجاجاً على تفاقم الوضع المعيشي والحياتي بشكل لا يُحتمل، وتدهور القيمة الشرائية لراتب المساعد القضائي إذ "بات راتبه يساوي صفيحتي بنزين وربما أقل وأصبح يستحيل على الموظف الحضور بشكل منتظم"، علمًا بأنّه لم يصدر أي بيان حتى الآن عن المساعدين القضائيين في بيروت وباقي المحافظات.