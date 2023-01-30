living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل ينخفض سعر ربطة الخبز؟

30
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أعلن رئيس نقابة الأفران  والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور في بيان، أن "سعر ربطة الخبز سينخفض في حال تم إصدار تعميم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة  وانخفض سعر صرف الدولار، لأن الإتفاق تم مع وزير الإقتصاد أمين سلام  على إصدار تسعيرة  لربطة الخبز عند ارتفاع وانخفاض المواد الاولية وسعر الصرف، وكانت الأجواء إيجابية، وتم الاتفاق على إستكمال التعاون لتأمين الإستقرار للرغيف في ظروف بلد كلها استثنائية". 

كما طالب النقيب سرور العميد الشيخ  المكلف من الحكومة ادارة ملف الطحين والخبز، "بإعادة النظر بحصص الطحين  الموزعة على الأفران، وحل مشكلة النقص لبعض الافران في منطقة بيروت وجبل لبنان بعد التحقق من النقص الذي يجعل جزءا من الافران تقفل يوما في الاسبوع أو تنقطع صالاتها وموزعوها من الخبز".

وتمنى حل المشكلة "كي لا نشهد ما شهدناه نهار الأحد والسبت الفائتين".  وقال: إن "طلب الخبز الابيض المدعوم إزداد بوتيرة كبيرة بعد الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار وارتفاع  اسعار المرقوق والافرنجي والتنور، مما يؤكد أن الناس أستنزفت برواتبها وأصبح الخبز المدعوم حاجة ضرورية لها".

وطالب النقيب سرور "وضع حد للمتاجرين بالعملة الوطنية ووضع حد لأنهيارها" كما وجه كلمة للسياسيين وزعماء الأحزاب والطوائف، قائلا  :"ألا يستحق الشعب اللبناني رئيس جمهورية وحكومة  يكون عنوان الاتفاق عليهما، إخراج لبنان من النفق المظلم بعد اتفاق كاريش الذي يسمح للبنان أن يكون بلد نفط وغاز ودولار؟، نعم لبنان لديه موارد طبيعية وقدرات بشرية اثبتت جدارتها في العالم كله والقطاع الخاص في ظل اسوأ أزمة في تاريخ لبنان، لذلك إستعجلوا الحل وأرحموا لبنان وشعبكم الذي انتخبكم منذ عام ولا تخذلوا الوطن، الوطن غالي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout