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سرقا 600 مليون ليرة من داخل سيارة في بعلبك!

30
JANUARY
2023
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صدر عن المديريّـة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 25-01-2023، ادّعى مواطنٌ أنّ مجهولَين أقدما على سرقة مبلغ /600،000،000/ ليرة لبنانية من داخل سيارته في مدينة بعلبك".

ولفت إلى أنّ "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات السّرقة وتحديد الفاعلين وتوقيفهم. بنتيجة الإستقصاءات والتحريّات، وبأقل من 24 ساعة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويَتَي المشتبه فيهما، وهما: أ. أ. (من مواليد عام 1999، سوري) و م. ط. (من مواليد عام 1998، لبناني)".

وأشار إلى أنّ "بتاريخ 26-01-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشّعبة المذكورَين في بعلبك، وتمّ ضبط السّيّارة المستخدمة في عملية السرقة، كما ضبطت مبلغ /400،000،000/ ليرة لبنانية من الأموال المسروقة".

وبالتحقيق معهما، "اعترفا بما نُسب إليهما لجهة تنفيذهما عملية سرقة المبلغ المالي من سيارة المدّعي، واعترفا أنّهما قاما بصرف قسمٍ من المبلغ المسروق لتسديد ديون كانت مترتّبة عليهما ومصاريف خاصّة. تمّ تسليم المبلغ المالي المضبوط لصاحبه، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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