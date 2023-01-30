منذ أكثر من ١١ يوماً.. خلف وصليبا من مجلس النواب: "لزوم ما لا يلزم"

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صدر عن النائب ملحم خلف ونجاة عون صليبا تغريدة جاء فيها: "نعود لنذكر أنّ وجودنا داخل قاعة المجلس النيابي بشكل متواصل منذ أكثر من ١١ يوماً، هو تطبيق لأحكام الدستور؛ والحديث عن جلسة تشريعية لتشريع ما يُسمّى "الضرورة"، هو مخالفة صارخة لتلك الأحكام، سنتصّدى لها؛ إذ لا يمكن للمجلس أنْ يقوم بأي عمل غير إنتخاب رئيس الدولة."

وأضافت: "وجلسة إنتخاب الرئيس مُنعقدة وقائمة حُكماً وبحكم القانون ومفتوحة منذ لحظة خلو سدة الرئاسة، ولم يعد المجلس بحاجة لتوجيه دعوات له لعقد تلك الجلسة، وهذه الدعوات أضحت إجراء لزوم ما لا يلزم."