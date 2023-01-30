أردوغان: لتجتمع تركيا وروسيا وسورية ويمكن أن تنضم إيران

A + A -

الوطن السورية: عادت التصريحات التركية الخاصة بالتقارب مع دمشق إلى الواجهة مجدداً، وخرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس بتصريحات دعا فيها إلى حصول اجتماع سوري روسي تركي، مشيراً وللمرة الأولى إلى إمكانية انضمام إيران لهذا الاجتماع.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول»: لتجتمع تركيا وروسيا وسورية ويمكن أن تنضم إيران أيضاً ولنعقد لقاءاتنا على هذا المنوال وقد حصلنا ونواصل الحصول على نتائج في هذا الصدد.

مصادر دبلوماسية عربية في أنقرة تواصلت معها «الوطن» تحدثت عن دعم يحظى به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قبل دول تُعتبر حليفة لدمشق وهي إيران وروسيا، على خلفية معلومات تفيد بأن المعارضة التركية والتي ستقدم مرشحها لمواجهة أردوغان تميل كلياً للغرب وتحديداً الولايات المتحدة.

المصادر لفتت إلى أن الميول الأطلسية المعلنة للمعارضة التركية تبدو أحد أهم الأسباب التي جعلت من حليفي دمشق بأن يكون لهم مصلحة بدعم بقاء أردوغان بالسلطة، وبالتالي دعم كل الخطوات التي ستسهم برفع نسب التصويت له في انتخابات تموز المرتقبة، والتي يقف فيها أردوغان ومعها السياسة التركية المقبلة على مفترق طرق.