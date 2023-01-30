نداء الوطن: الشيخ قبلان: البيطار مشروع فتنة وأداة خارجية

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في مستجدات "الحرب القضائية"، وبينما جدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان مطالبة الثنائي الشيعي بإقالة و"محاكمة" المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار باعتباره "مشروع فتنة وأداة خارجية"، عبّر البطريرك الماروني بشارة الراعي بوضوح عن دعمه التحقيق العدلي في الجريمة، فحضّ البيطار على أن "يواصل عمله لإجلاء الحقيقة وإصدار القرار الظني والاستعانة بأي مرجعية دولية يمكن أن تساعد على كشف الحقيقة وأمام ضمائرنا 245 ضحية وخراب بيوت نصف العاصمة ومؤسساتها"، وأضاف: "لن نسمح، مهما طال الزمن وتغيّر الحكام أن تمر جريمة تفجير المرفأ من دون عقاب".