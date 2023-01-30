عناوين الصحف ليوم الأثنين 30 كانون الثاني 2023

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الأخبار: صدمة إسرائيل: كلّ الطرق مسدودة

سلامة يعود إلى المقامرة بالاحتياط: 1.5 مليار دولار لتجفيف السيولة ولجم الدولار



اللامركزية بدأت بالقضاء العدلي... وباسيل يمهّد لترشّحه في غياب التوافق



الأمن العامّ يحبط مخطّطاً إرهابياً لـ«داعش»: تفجير مستشفى الرسول بِمُسَيَّرَة مفخّخة هجوم على كنيسة... وأهداف في جبل محسن



الديار: باسيل يُلوّح بإعلان ترشيحه لرئاسة الجمهوريّة

الراعي يدعم البيطار... وترقب «شوط» قضائي ساخن هذا الأسبوع

قطر تدخل رسمياً على خط ملف النفط اللبناني

نداء الوطن: الراعي يحضّ البيطار على استكمال عمله "والاستعانة بأي مرجعية دولية"

باسيل يشكّك بـ"ذمّة" قائد الجيش ويهدّد "حزب الله" بآخر "خرطوشة"!



اللواء: انضمام قطر لاتفاقية الغاز.. والملف الرئاسي بين واشنطن وباريس

باسيل يتهم قائد الجيش بالتصرُّف بالملايين وسلامة «رئيس عصابة» وعلامات استفهام حول شراكة حزب الله



البناء: عملية إسرائيلية عشية وصول بلينكن… وإيران تصفها بـ الاستعراضية لصرف الأنظار عن فلسطين / شركة قطر للغاز تنضمّ لتحالف توتال وايني في البلوك 9… وبدء العمل الأسبوع المقبل/ باسيل: للتوافق على اسم جديد… أو التغاضي عن الاسم مقابل المشروع… أو أترشّح/

النهار: "نسائم" التنقيب النفطي وسط أعاصير الداخل

الجمهورية: تعويل على حراك بري وجنبلاط وبكركي



?l'orient le jour: Israël au carrefour de son histoire