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عناوين الصحف ليوم الأثنين 30 كانون الثاني 2023

30
JANUARY
2023
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 الأخبار: صدمة إسرائيل: كلّ الطرق مسدودة

سلامة يعود إلى المقامرة بالاحتياط: 1.5 مليار دولار لتجفيف السيولة ولجم الدولار

اللامركزية بدأت بالقضاء العدلي... وباسيل يمهّد لترشّحه في غياب التوافق

الأمن العامّ يحبط مخطّطاً إرهابياً لـ«داعش»: تفجير مستشفى الرسول بِمُسَيَّرَة مفخّخة هجوم على كنيسة... وأهداف في جبل محسن

 

 

 

 


الديار: باسيل يُلوّح بإعلان ترشيحه لرئاسة الجمهوريّة
الراعي يدعم البيطار... وترقب «شوط» قضائي ساخن هذا الأسبوع
قطر تدخل رسمياً على خط ملف النفط اللبناني

 

 

 

 

نداء الوطن: الراعي يحضّ البيطار على استكمال عمله "والاستعانة بأي مرجعية دولية"
باسيل يشكّك بـ"ذمّة" قائد الجيش ويهدّد "حزب الله" بآخر "خرطوشة"!

 

 

 

 


اللواء: انضمام قطر لاتفاقية الغاز.. والملف الرئاسي بين واشنطن وباريس
باسيل يتهم قائد الجيش بالتصرُّف بالملايين وسلامة «رئيس عصابة» وعلامات استفهام حول شراكة حزب الله

 

 

 

 


البناء: عملية إسرائيلية عشية وصول بلينكن… وإيران تصفها بـ الاستعراضية لصرف الأنظار عن فلسطين / شركة قطر للغاز تنضمّ لتحالف توتال وايني في البلوك 9… وبدء العمل الأسبوع المقبل/ باسيل: للتوافق على اسم جديد… أو التغاضي عن الاسم مقابل المشروع… أو أترشّح/

 

 

 

 

النهار: "نسائم" التنقيب النفطي وسط أعاصير الداخل

 

 

 

 

الجمهورية: تعويل على حراك بري وجنبلاط وبكركي

 

 

 


?l'orient le jour: Israël au carrefour de son histoire 

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