أسرار الصحف ليوم الأثنين 30 كانون الثاني 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر قضائي إن ما قاله مرجع روحيّ حول مسؤولية أعضاء مجلس القضاء الأعلى عن إفشال دعوة رئيس المجلس للاجتماع عبر تطيير النصاب هو عكس الواقع حيث النصاب مؤمن والأغلبية مؤمنة باتجاه معاكس لما يريده رئيس المجلس، و هذا سبب الأزمة القائمة.

خفايا

قال مصدر نيابي إن الحكم على مضمون كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يتوقف على معرفة أي من خياراتها الرئاسية الثلاثة هو المقصود وأي منها للمناورة ورفع العتب، المرشح الرابع البديل للثلاثة الحاليين أم الاتفاق على المشروع مقابل التخلي عن الفيتو الرئاسي ام الترشح؟



اللواء: أسرار

همس

استبعد مسؤول قضائي سابق إمكانية نجاح مجلس القضاء الأعلى في ترميم العلاقة بين المدعي العام غسان عويدات والقاضي طارق البيطار في ظل الضغوط المحلية والتدخلات الخارجية!



غمز

يتفرد وزراء ومدراء عامون بفرض تسعيرة لـ«اللولار» تقارب سعر الدولار على «صيرفة» لسداد الرسوم المتوجبة في الإدارات العقارية والمالية وبعض الدوائر الأخرى!



لغز

عمد وزير الصناعة إلى منع إستيراد المفروشات والأجهزة المكتبية من الخارج بحجة تشجيع الصناعة المحلية، والحد من تحويلات الدولار إلى الخارج، مما أدى إلى توقف العمل في أكثر من مئة مؤسسة تجارية وتسريح موظفيها وعمالها!

نداء الوطن: خفايا

لوحظ أن مديراً عاماً سابقاً لإحدى شركتي الخلوي، وهو أجنبي، يتواجد كثيراً في بيروت، علماً أنّه أحد الأشخاص المدّعى عليهم في دعوى قضائية مرتبطة بالقطاع. واللافت أنّه يتنقل مع سائق سيارة، والأخير موظف في الشركة التي كان يديرها.

«شاهد ملك» هي التسمية التي تُطلَق على شخصية مالية غادرت لبنان قبل وصول الوفد القضائي الأوروبي، وعُلِم أنّ هذه الشخصية لديها معلومات حساسة ودقيقة ما يجعلها غير قادرة على العودة إلى لبنان في حال كشفت عن معلوماتها.

قاد سفير دولة عربية سلسلة اتصالات داخلية وخارجية من أجل إعادة تسيير ملف مرتبط بمرفق حيوي فأتت النتائج مخيّبة للآمال.