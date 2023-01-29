living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الموت يغيّب والد المستشار الإعلامي لـ برّي

29
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غيّب الموت صباح اليوم، والد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، خضر سعيد حمدان، على أن يوارى في الثرى الثالثة بعد الظهر في جبانة بلدته النميرية.

وشيّعت حركة "أمل" وآل حمدان ودياب وأهالي بلدة النميرية المرحوم خضر حمدان والد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، بمأتم حاشد تقدمه مدير مكتب رئيس مجلس النواب في المصيلح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، النواب ناصر جابر، قبلان قبلان، اشرف بيضون، علي عسيران وعناية عزالدين، الوزير السابق رئيس الجامعة الاسلامية الدكتور حسن اللقيس، رئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك، عضو هيئة الرئاسة في الحركة خليل حمدان، رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فوعاني، مسؤول مكتب الشباب والرياضة المركزي علي ياسين، المسؤول التربوي المركزي علي مشيك، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، المسؤول التنظيمي لاقليم الجنوب الدكتور نضال حطيط، رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس مجلس ادارة الشبكة الوطنية للارسال nbn قاسم سويد وفاعليات وحشد من اهالي البلدة.

وجال موكب التشييع في شوارع البلدة وصولا الى النادي الحسيني، حيث أم المسؤول الثقافي لحركة "أمل" في اقليم الجنوب السيد ربيع ناصر الصلاة على الجثمان قبل أن يوارى في الثرى في جبانة البلدة. بعدها تقبلت عائلة الراحل وقيادة الحركة التعازي من المشاركين في التشييع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout