الموت يغيّب والد المستشار الإعلامي لـ برّي

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غيّب الموت صباح اليوم، والد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، خضر سعيد حمدان، على أن يوارى في الثرى الثالثة بعد الظهر في جبانة بلدته النميرية.



وشيّعت حركة "أمل" وآل حمدان ودياب وأهالي بلدة النميرية المرحوم خضر حمدان والد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، بمأتم حاشد تقدمه مدير مكتب رئيس مجلس النواب في المصيلح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، النواب ناصر جابر، قبلان قبلان، اشرف بيضون، علي عسيران وعناية عزالدين، الوزير السابق رئيس الجامعة الاسلامية الدكتور حسن اللقيس، رئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك، عضو هيئة الرئاسة في الحركة خليل حمدان، رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فوعاني، مسؤول مكتب الشباب والرياضة المركزي علي ياسين، المسؤول التربوي المركزي علي مشيك، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، المسؤول التنظيمي لاقليم الجنوب الدكتور نضال حطيط، رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس مجلس ادارة الشبكة الوطنية للارسال nbn قاسم سويد وفاعليات وحشد من اهالي البلدة.



وجال موكب التشييع في شوارع البلدة وصولا الى النادي الحسيني، حيث أم المسؤول الثقافي لحركة "أمل" في اقليم الجنوب السيد ربيع ناصر الصلاة على الجثمان قبل أن يوارى في الثرى في جبانة البلدة. بعدها تقبلت عائلة الراحل وقيادة الحركة التعازي من المشاركين في التشييع.