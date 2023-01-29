بالصور- تدابير أمنية وعمليات دهم للجيش في بعلبك

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان جاء فيه، "بتاريخ 29/ 1/ 2023، نفذت قوة من الجيش بمؤازرة من مديرية المخابرات والفوج المجوقل وبدعم من القوات الجوية تدابير أمنية في بلدة حورتعلا – بعلبك، شملت إقامةَ حواجز تفتيش ظرفية وعملياتِ دهم لمنازل مطلوبين بجرائم إطلاق النار على دوريات للجيش والسلب بقوة السلاح والإتجار بالمخدرات".



وأضاف، "بنتيجة التدابير، أوقِف 7 مطلوبين بينهم 6 لبنانيين وسوري واحد، إضافة إلى مواطن لحيازته سلاحين حربيين وكمية من الذخيرة وحشيشة الكيف".



وتابع، "ضُبِطت 29 سيارة ودراجتان ناريتان وكمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية، إلى جانب حواسيب وهواتف خلوية".

وختم البيان، "سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص".