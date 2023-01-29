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ثلوجٌ ورياح ناشطة... هذا ما ينتظركم!

29
JANUARY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة، تشتد غزارتها ليلا يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال50 كم/س  وتتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1700متر وما دون شمال البلاد ويتدنى مستوى تساقطها فجرا.
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:منخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود و شمال تركيا  يؤدي الى ،طقس متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  يشتد تأثيره اعتبارا من النهار.
 الاثنين ويكون مترافق بكتل هوائية باردة  تؤدي الى تساقط أمطار وثلوج ورياح قوية مع عواصف رعدية ويستمر تأثيره خلال أيام الأسبوع المقبل.  

- معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 0 الى  19 0 مئوية. 

- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات، واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد، كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر وما فوق على المرتفعات الشمالية. 
الإثنين:غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة، تشتد غزارتها ليلا يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة تفارب ال50كم/س تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1700متر وما دون شمال البلاد و يتدنى مستوى تساقطها فجر الثلاثاء لتلامس ال 1400 متر. 
الثلاثاء:غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض والتي تكون دون معدلاتها الموسمية مع ضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل تقريبا الى 55 كلم/س شمالا كما تتساقط الثلوج بدءأ من ارتفاع 1400 متر وما فوق وتلامس ال 1200 متر خلال الليل مع تدني درجات الحرارة. 

الأربعاء:غائم مع استقرار في درجات الحرارة نهارا دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب على المرتفعات كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق و تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل لحدود ال 75 كلم/س خاصة شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة لتلامس فجر الخميس حدود ال 1000 متر شمال البلاد. 

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى14 درجة، في الداخل من 6 الى 14 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها من 10الى 35كم/س.

- الانقشاع: متوسط اجمالا، يسوء ليلا بسبب الضباب على المرتفعات. 

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين  65 و 85 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 19°م. 

- الضغط الجوي: 763  ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس:   06,37      ساعة غروب الشمس:   17,06 .

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