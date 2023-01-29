بو صعب غادر لبنان متوجها الى واشنطن في زيارة يتخللها لقاءات عدة

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غادر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لبنان متوجها الى واشنطن في زيارة يتخللها لقاءات عدة مع عدد من المسؤولين في الادارة الاميركية واعضاء من مجلسي الشيوخ والكونغرس، كما مع كبار المسوؤلين في البنك الدولي و صندوق النقد الدولي.

وستشهد الزيارة على بعض الاجتماعات المشتركة والتي سيشارك فيها بوصعب الى جانب النواب السادة نعمة افرام ياسين ياسين و مارك ضو.

ومن المتوقع أن يستهل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب يومه الاول من الزيارة بلقاء حواري وعشاء ينظمه القائم بالاعمال في السفارة اللبنانية السيد وائل هاشم, في مبنى السفارة ،بحضور المنسق الرئاسي الاميريكي الخاص السيد اموس هوكشتين والذي ستكون له كلمة مشتركة مع بوصعب حول المرحلة ما بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وانعكاسها على لبنان و ذلك بحضور النواب اللبنانيين و عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والكونغرس و مسؤولين من الإدارة الاميركية اضافة الى عدد من المدعوين .